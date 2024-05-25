ROLEX ロゴ プリント Tシャツ

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商品詳細
【アイテム】ロレックスロゴプリントTEE【概要】ロレックスのロゴがフロントに入ったTシャツです。キャップも販売してますのでセットでの購入大歓迎【サイズ】L着丈:71cm身幅:53cm肩幅:52cm※素人採寸の為、多少の誤差はご理解ください【カラー】ホワイト【素材】綿100％【状態】数回着用の美品＊不明な点や質問、相談等御座いましたらコメントよりお願いします＊仕事などの都合により、返信が遅くなる可能性がございますので、ご了承下さい。その他にも、商品を多数出品していますので、ご覧になってください。古着古着屋vintageヴィンテージビンテージused70s80s90s00susaアメリカアメリカ製levi'slevisリーバイス501505517bige66赤耳leeリーセンター赤センター黒サイド黒wranglerラングラーランチャーデニムジーパンジージャンdickiesチビタグpoloralphlaurenralphlaurenrrlpolosportpolocountrycaldwellポロラルフローレンダブルアールエルポロスポーツポロカントリー完全無地オープンカラー開襟brooksbrothersllbeanl.l.beanhermestiffanycartierrolexlouisvuittonsupremestussytenderloinwtapschallengerneighborhoodbapenikecarharttnewbalancepatagoniathenorthfacehenderschemeneedlesjwandersonfredperrymaisonmargielaauraleeacnestudiousmarnimonclercommedesgarcons
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