BVLGARI ブルガリ マキシロゴ ロゴマニア Wホック 三つ折り長財布 ...

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●商品情報●ブランド：BVLGARI(ブルガリ)カラー：ブラック素材：ジャガードxレザー参考定価：65,100円型番：25115付属品：なしシリアル/製造番号：-管理番号：00007514●サイズ(約)・仕様●横18.9cm縦10.0m奥行2.3cm仕様：三つ折り長財布フリーポケットx4小銭入れx1カードポケットx10●商品状態●外装：わずかに角スレ・スレキズはございますが、非常に綺麗な状態です。内装：ホックの押し跡、フリーポケットに若干のスレ、小銭入れのフラップ裏にシワはございますが、綺麗な状態です。●デザイン説明・補足●デザイン説明：大きめのロゴが織り込まれたジャガードと上質なレザーが魅力的なブルガリの\"マキシロゴ\"の三つ折り長財布です。シンプルなデザインでフリーポケットが多いので、使い勝手の良い逸品です。補足：ホログラムシールがつけられる以前の製品ですので、ご留意くださいませ。【BVLGARIブルガリMAXILOGOマキシロゴロゴマニアWホック三つ折り長財布ジャガードレザーブラックメンズレディース】●鑑定済み本物保証●