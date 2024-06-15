【新品未使用】Salvatore Ferragamo 高級シルクネクタイ　ピンク

【新品未使用タグ付き】SalvatoreFerragamo高級シルク ネクタイ ピンク他にも高級ブランドネクタイを取りそろえておりますので、ご覧下さい。#hymksネクタイ#hymks高級ネクタイ#hymksブランドネクタイ★サイズ全長 約150㎝大剣 約9.5㎝小剣 約４cm素人採寸ですので、多少の誤差があるかと思いますが、ご理解ください。★状態新品、未使用、タグ付きの美品です。★カラーピンクiPhoneでの撮影ですので、色自体実際とは少し違っています。実際はサーモンピンクに近いです。★素材シルク100%★梱包小さく畳んで封筒にて発送致します。畳みシワが入る場合がありますので到着後はスチームアイロン等で伸ばしてご使用ください。カラー···ピンク柄・デザイン···花柄管理番号 N-0018他にも高級ブランドネクタイを取りそろえておりますので、ご覧下さい。#hymksネクタイ#hymks高級ネクタイ#hymksブランドネクタイ



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