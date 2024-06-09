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今日限り‼️【美品】ポケモンカード　ギラティナVstar
商品番号 S52953103010
商品名

今日限り‼️【美品】ポケモンカード　ギラティナVstar
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,858 円
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商品詳細

開封後丁寧な保管をしております。丁寧に梱包の上発送させていただきます。トラブル防止のため、プレイ用としてお使いください。#ポケカ#ポケモンカード#ギラティナ#Vstar
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