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- 今日限り‼️【美品】ポケモンカード ギラティナVstar
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商品詳細
開封後丁寧な保管をしております。丁寧に梱包の上発送させていただきます。トラブル防止のため、プレイ用としてお使いください。#ポケカ#ポケモンカード#ギラティナ#Vstar
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