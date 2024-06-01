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ネクタイ
商品番号 Y51918803171
商品名

ネクタイ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレゼントで頂いたのですが、使用する機会がなく新品未使用です。ただ当初よりタグがなく、また紙ではなくビニール製の袋に梱包されていたため、通常路面店で購入するものと包装形態が違うように感じます。ずっと箱に入れた状態だったため傷みや変色は全くないと思いますが、自宅保管であった旨ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/septet209319.html
http://narcologia.ru/goods/ordering471079.html
http://narcologia.ru/goods/preference100338.html
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