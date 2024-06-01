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プレゼントで頂いたのですが、使用する機会がなく新品未使用です。ただ当初よりタグがなく、また紙ではなくビニール製の袋に梱包されていたため、通常路面店で購入するものと包装形態が違うように感じます。ずっと箱に入れた状態だったため傷みや変色は全くないと思いますが、自宅保管であった旨ご了承下さい。