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ポケモンカード　53パック　ワンピースカード　33パック　まとめ売り
商品番号 W15929864507
商品名

ポケモンカード　53パック　ワンピースカード　33パック　まとめ売り
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重量サーチ済みなので、ミスがない限り　ノーマルのみになります。デッキ強化や開封にお使いください。ご理解の上ご購入下さい。ポケモンカード黒炎の支配者　33パックスノハザード　5パッククレイバースト　15パックワンピースカード強大な敵　20パックロマンスドーン　13パック簡易包装にて、発送致します。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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