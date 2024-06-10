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Needles x ニューエラ NEW ERA ニードルズ 7 3/8
商品番号 E61375374099
商品名

Needles x ニューエラ NEW ERA ニードルズ 7 3/8
ブランド名 ニードルス
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Needelsとニューエラのコラボベースボールキャップになります。TAKAHIROMIYASHITATheSoloistNEWERA×NEPENTHES(NEEDLES)コラボキャップになります。ネペンテス店にて購入し、紫の蝶々が特徴的なneedlesとneweraコラボ新品未試着品になります。カラー…ブラックサイズ73/8です。NewEraとneedlesのコラボです。かなり貴重になります。
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