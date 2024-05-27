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タグ付き FENDI フェンディ ネクタイ ロゴ 総柄 ヴィンテージ
商品番号 F83988553796
商品名

タグ付き FENDI フェンディ ネクタイ ロゴ 総柄 ヴィンテージ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。コメント、ご購入前にプロフィール欄を必ずご確認ください。■商品名タグ付きFENDIフェンディネクタイロゴ総柄ヴィンテージ■サイズ全長：137㎝最大幅：9㎝■付属品無■状態美品ですが素人検品の為、多少の汚れ、ほつれ等の見落としがある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。画像がすべてになりますので画像をよくご確認いただきご購入お願い致します。【4972】
http://narcologia.ru/goods/recuperation535221.html
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FENDI - 171未使用タグ付き フェンディ ネクタイ シルク ヴィンテージ ...

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