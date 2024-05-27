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vintage anvil BORO カスタム ダメージ ボロ Tシャツ
商品番号 Y73803832105
商品名

vintage anvil BORO カスタム ダメージ ボロ Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,060 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名vintageanvilBOROカスタムダメージボロTシャツヴィンテージ平置き採寸肩幅約50.5cm着丈約69cm身幅約54.5cm袖丈約20cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconversenoilfilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームハーレーディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスHarley-DavidsonamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhichuuLochieロキエlawgyラヴジーMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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