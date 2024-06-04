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HUMANMADE　ヒューマンメイド　財布　2つ折り
商品番号 W92223867632
商品名

HUMANMADE　ヒューマンメイド　財布　2つ折り
ブランド名 ヒューマンメード
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HumanMadeLEATHERWALLETColor：Beige公式オンラインストアにて購入ハートのエンボス加工がされた、、二つ折りのレザーウォレット。使うほどに馴染んでいく、レザーのエイジングを楽しむことができます。1ヶ月ほど使用しました。ボタンの部分に少し擦り傷があり、表面のロゴ部分にも少し擦り傷があります。財布形···二つ折りカラー···ベージュ
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