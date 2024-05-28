希少】エルマンノシェルヴィーノ メンズ ベルト イタリア製 黒 レザー ...

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#ukaの出品物一覧エルマンノシェルヴィーノはイタリアのファッションブランド。革新的なマテリアルと、モデリングに卓越した仕立て職人“サルトリアーレ”の伝統技術との融合をブランドの哲学としている。”スポーティクチュール”を提案。全長・約96cm(バックル込み)幅・約5.5cmウエスト部分は7枚目を参考にして下さい。usedになります。神経質な方はご遠慮下さい。自宅保管、素人検品になりますので見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。中古品になりますので、「やや傷や汚れあり」とさせて頂いています。その他のベルト商品はこちらになります。↓#ukaのベルト一覧是非ご覧下さい☺︎#エルマンノシェルヴィーノ#メンズ#ベルト#古着#イタリアブランド#太ベルトk006