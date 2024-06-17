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Ermenegildo Zegna リバーシブルポケットチーフ ネイビーブラウン
商品番号 Q74629912445
商品名

Ermenegildo Zegna リバーシブルポケットチーフ ネイビーブラウン
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメネジルドゼニアのリバーシブルポケットチーフです。《¥5,800スタート》ペイズリー柄と小紋柄の両面で着用できます。わずかに糸引きなどありますが、それほど目立つことはありません。サイズ：約30×31cmできるだけ早い発送を心がけていますが、都合により数日遅れる場合もありますので、お急ぎの場合はコメントでご確認をお願いします。ユーズドのため、予めご了承の上ご検討をお願い致します。カラー···ブルーブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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