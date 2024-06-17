Ermenegildo Zegna リバーシブルポケットチーフ ネイビーブラウン

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商品詳細
エルメネジルドゼニアのリバーシブルポケットチーフです。《¥5,800スタート》ペイズリー柄と小紋柄の両面で着用できます。わずかに糸引きなどありますが、それほど目立つことはありません。サイズ：約30×31cmできるだけ早い発送を心がけていますが、都合により数日遅れる場合もありますので、お急ぎの場合はコメントでご確認をお願いします。ユーズドのため、予めご了承の上ご検討をお願い致します。カラー···ブルーブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/navigate664830.html
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