テンダーロイン T-STUDS 2ND ベルト PORTER HTC コラボ

テンダーロインのスタッズベルトです。割と初期の希少なタイプです。サイズMバックル針から最短穴まで72cm、最長穴まで83cm全体的に使用感あり一部革の損傷もありますが、スタッズの取れなどはありません。画像を参照ください。



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