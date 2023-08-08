野村佑希 直筆サインカード EPOCH 2023 北海道日本ハムファイターズ

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商品詳細
#EPOCH_2023_北海道日本ハムファイターズ野村佑希直筆サインカードAA-2039枚限定・シリアルナンバー入り●開封後スリーブ、ローダーに入れて保管。●発送の際はローダーもお付けしたままクリアパックに封をし、厚紙補強をしてお送りします。↓出品物検索用（選手\u0026チーム）↓※商品名のリンクからも検索可能野村佑希#nf_ny#tc_北海道日本ハムファイターズPREMIEREDITIONベースボールカードAuthenticAutograph
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