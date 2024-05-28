希少】スティングレー エイ革 バイカーズウォレットチェーン付き ...

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⭐️プロフィールにお得な情報あります⭐️☆ご覧いただきありがとうございます■サイズ詳細：W20.5cmH10cmD3.5〜6cm452g 素人採寸の為多少の誤差はご容赦くださm(._.)m カード11枚 札入れ1カ所 収納3ヶ所 小銭入れ チェーン(牛皮)長さ：チェーン金具先〜金具先まで59.5cm ■色：レッド■商品説明：・新品未着用・スティングレー本革を全面贅沢に使用した、バイカーズウォレットです!今回は、チェーン(牛革)をお付けいたしますが、おまけ程度でお考えください。・非常に渋いデザインです。しかもこちらは繋ぎ目のない一枚革ですので、希少価値が高く、中々手に入りません。・バイカーなど、かっこいい大人にオススメです。・内部はカーフ(牛革)です。・国内での販売はほぼないかと思います。◯ご購入前に必ずお読み下さいこちらはノーブランドのハンドメイド商品になります。品質に高級ブランド品と同様の完璧を求める方はご購入をご遠慮ください⭐️トレンドや、大学や流行ビッグロゴビッグシルエットオーバーサイズビンテージバックプリント90sなど、厳選した商品を販売中。商品一覧#古着屋とし