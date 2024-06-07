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ダンヒル　dunhill　ベルト
商品番号 F41224831790
商品名

ダンヒル　dunhill　ベルト
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐★Dunhill/ダンヒル★⭐ダンヒル　レザーベルトゴールドのバックルとロゴプレート▼サイズ表記サイズ　100㎝/40インチ全長約115㎝幅約2.9㎝(5穴調節)※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。比較的使用感少なくロゴも入っていて使いやすいです。
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