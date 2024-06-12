311 Tシャツ Transistor ミクスチャーロック



2023年最新】311 tシャツ バンドの人気アイテム - メルカリ



ビンテージ90's○311 TRANSISTORプリントTシャツグレーXL○200809n5-...



311 ロゴ × 漢字 プリント ミクスチャーロックバンドTシャツ XL



90's 311 ロゴ×エイリアン ミクスチャーロックバンドTシャツ XL



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元祖ミクスチャー・ロック・バンド、311が通算12作目となるニュー ...



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アメリカのミクスチャー・ロックバンド『311』のTシャツです。4thアルバム『Transistor』ロゴのバックプリントです。■実寸サイズ表記:L着丈:約72cm身幅:約55cm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。■状態:EX（EX:Excellent状態良好 VG:VeryGood状態良 G:Good状態並 の３段階にて表示しています）※ダメージのあるものは個別に記載しております古着ですので神経質な方はご遠慮下さいカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック