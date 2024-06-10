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ラストクロップス　バックレス　ホーウィンコードバン　インテンスブルー
商品番号 V62274389983
商品名

ラストクロップス　バックレス　ホーウィンコードバン　インテンスブルー
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 26,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラストクロップスラフアウト　バックレス　フルホーウィンコードバンの二つ折り財布です。カラーはレアカラーのインテンスブルーです。１ヶ月ほど使用していますので、スレやキズはありますが、艶が上がってきております。艶々です！新しい財布を使用することにしたので出品します。革製品の中古にご理解のある方のご購入をお待ちしております。神経質な方は新品の購入をおすすめします。販売価格121,000円#ラストクロップス#ワイルドスワンズ#7SENSE#ガンゾ
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