専用です。ボーイシャネル　フラップ　長財布　美品　レア　ブラック

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2ヶ月間、サブの財布として使っていました。ボーイシャネルの長財布、特にフラップ型はあまり店頭に並ばないですね。メンズでも違和感なく使って頂けると思いますが、レディースにも人気のタイプかと思います。使用感なく美品です。角スレ、革や金具に傷はないですが、コイン入れのファスナー引っ張る革のところが少し曲がってます。最後の写真ご確認ください。キャビアスキンでブラックなので、長くお使い頂けると思います。ギャランティカードあります。こちらは大きなお値下げは難しいです。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/traverse414226.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit919486.html
http://narcologia.ru/goods/waveform663017.html
http://narcologia.ru/goods/traverse414226.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit919486.html
http://narcologia.ru/goods/waveform663017.html
美品☆29番台】CHANEL ボーイシャネル スリムウォレット/ブラック ...
美品☆29番台】CHANEL ボーイシャネル スリムウォレット/ブラック ...
美品☆29番台】CHANEL ボーイシャネル スリムウォレット/ブラック ...
CHANEL シャネル ボーイシャネル 長財布 ロングフラップ ジップ ...
CHANEL シャネル【極美品】ボーイシャネル シェブロン フラップ 長財布 ...
シャネル ボーイシャネル 財布(レディース)の通販 700点以上 | CHANEL ...
CHANEL シャネル【極美品】ボーイシャネル シェブロン フラップ 長財布 ...
CHANEL シャネル【極美品】ボーイシャネル シェブロン フラップ 長財布 ...
シャネル ボーイシャネル 財布(レディース)（グレー/灰色系）の通販 50 ...
シャネル ボーイシャネル 財布(レディース)の通販 700点以上 | CHANEL ...
美品☆ シャネル ボーイシャネル ショルダーバッグ 青 マトラッセ 18番台 | フリマアプリ ラクマ
CHANEL シャネル【極美品】ボーイシャネル シェブロン フラップ 長財布 ...
【美品♡レア♡CHANEL】2.55マトラッセ⭐︎クラシック⭐︎三つ折り財布