専用です。ボーイシャネル　フラップ　長財布　美品　レア　ブラック

2ヶ月間、サブの財布として使っていました。ボーイシャネルの長財布、特にフラップ型はあまり店頭に並ばないですね。メンズでも違和感なく使って頂けると思いますが、レディースにも人気のタイプかと思います。使用感なく美品です。角スレ、革や金具に傷はないですが、コイン入れのファスナー引っ張る革のところが少し曲がってます。最後の写真ご確認ください。キャビアスキンでブラックなので、長くお使い頂けると思います。ギャランティカードあります。こちらは大きなお値下げは難しいです。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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