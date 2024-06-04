【激レア】プラダ PRADA ベルト　サンチュール ダークブラウン 茶色

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ルイヴィトン ベルト の買取実績【ブランディア】 (1ページ目)



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○アイテムプラダPRADAベルト サンチュールダークブラウン茶色○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズ長さ81〜91cm(金具から最初の穴〜外側の穴まで)幅3.3cm平置き実寸。着画はお断りしています。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご着用いただけるかと思います。○カラーダークブラウン茶色○素材レザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。付属品は撮影用です。お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。他サイトでも出品をしているため、予告なしに商品を削除する可能性があります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！管理番号0054