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ボヘミアンズ　フェルト素材　ビンテージTシャツ　　Sサイズ　チャンピオン
商品番号 J92532387472
商品名

ボヘミアンズ　フェルト素材　ビンテージTシャツ　　Sサイズ　チャンピオン
ブランド名 ボヘミアンズ
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー大切に保管していたボヘミアンズのTシャツです。胸のロゴが今流行りの古着っぽさがあり、フェルトを使っているのでビンテージ感が出ています。
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