新品未使用　長財布　本クロコダイル　ウォレット　ラウンドファスナー　本革　本皮

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本クロコダイル ウォレット ワニ本革 長財布 新品未使用 #30ブラウン（他にカラー有）クロコダイルは大変貴重な革です。同じクロコダイルは存在しません。よって、この柄の財布は世界にひとつだけです。革の柄に是非こだわってみてください。こちらの長財布は両サイドのポケットと中の仕切りの多さが特徴です。細かいディティールなどは、すぐに画像をアップいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。縁起物です。アニバーサリーに、プレゼントに、もちろん自分用にも、いかがですか。本来高価な物ですが、高額にならないよう極力おさえています。多少のご相談にはお応えするつもりでいます。是非よろしくお願いいたします。★ちなみに、有名ユーチューバー ヒカキンさんもクロコダイルのものをご愛用※革本来のキズ等、ファスナーのスレ等はご了承ください。