スマートウォッチ 最新 Bluetooth5.2 smart watch

【1.7インチフルタッチスクリーン＆明度調整】1.7インチのIPSカラースクリーンは、より大きく高精度な大画面で通知や文字を表示されます。上下左右のスライド操作で機能の切替が可能になり、従来のワンタッチ操作より利便性を大幅向上しました。また、画面点灯時間と輝度調整は可能となり、日差しが強い昼間でもはっきり見えます。【Bluetooth5.2＆着信通知はスマートウォッチで確認でき】Bluetooth5.2は従来の4.0より、飛躍的に安定性が向上しています。さらに通信速度が2倍、通信範囲が4倍になり、繋がりやすくより快適なデータ伝送を実現します。Helalifeのスマートブレスレット(型番：UM68T)は,スマートフォンが近くにある場合、着信やテキストメッセージの受信、LINE、Twitter、Facebook、メール、Instagram、Whatsappなどほとんどのアプリからの通知を表示するほか、メッセージの削除も可能。長いメッセージでも、スマートフォンを出さなくてすべての内容を確認できます。そのため、わざわざスマホをバッグやポケットから取り出す手間が不要です。【多種表盤・文字盤編集可】スマートウオッチ本体で五つの表盤画面搭载する以外、専用アプリ「GloryFit」で多様な表盤画面をダウンロード出来ます、これだけではなく、「カスタマイズ」に入り、表盤画面を編集すれば、家族、恋人、アイドル、及びペット等の写真を表盤画面になっても可能。スマートウォッチ最新Bluetooth5.2smartwatch【1.7インチ大画面フルタッチスクリ】腕時計活動量計歩数計88種類文字盤24種類運動モード天気予報GPS運動記録Line/Facebook/Twitter/Eメール/着信＆メッセージ通知IP67防水ストップウォッチ目覚まし時計長座注意長時間待機プレゼントiPhone/Android日本語対応管理番号$$5001



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