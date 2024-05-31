コムデギャルソンオム　厚手　Tシャツ

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商品詳細
コムデギャルソンオム TシャツcommedesgarçonshommeSサイズ（Mくらいの大きさがあります）着丈→61センチ身幅→48センチグレー地に別布のイエローのポケットが大きく付いたデザインのTシャツです。厚手でしっかりした生地です。柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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