wtaps23SS NEWERA CAP 帽子 S 新品

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商品詳細
ダブルタップス23SSNEWERAキャップです。色はブルーでサイズはS(7と4分の1、57.7㎝)になります。新品です。付属品は写真の物が全てです。当たり前ですが、形崩れしないようにダンボールに入れて発送させていただきます。#supreme#descendant#ネイバーフッド#neighborhood#sequel#アンダーカバー#tenderloin
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