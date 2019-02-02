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※値下げ【美品】The Superior Labor コードバンミドルウォレット
商品番号 P27052533584
商品名

※値下げ【美品】The Superior Labor コードバンミドルウォレット
ブランド名 シュペリオールレイバー
特別価格 税込 13,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheSuperiorLaborのコードバンミドルウォレットです！2年前ぐらいにこちらで他の出品者様から新品同様の状態で購入しました！大切に使っておりましたが、革製品特有の傷が多少ありますが、(写真参照状態は良いと思います。箱付きでの出品です。箱には汚れや細かい傷が多少あります。新品とは異なるので傷が気になる方は御遠慮ください。定価¥49,500-#ウォレット#メンズ財布#シュペリオール#馬革#thesuperiorlabor#コードバン
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