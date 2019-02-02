値下げ【美品】The Superior Labor コードバンミドルウォレット ...

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TheSuperiorLaborのコードバンミドルウォレットです！2年前ぐらいにこちらで他の出品者様から新品同様の状態で購入しました！大切に使っておりましたが、革製品特有の傷が多少ありますが、(写真参照状態は良いと思います。箱付きでの出品です。箱には汚れや細かい傷が多少あります。新品とは異なるので傷が気になる方は御遠慮ください。定価¥49,500-#ウォレット#メンズ財布#シュペリオール#馬革#thesuperiorlabor#コードバン