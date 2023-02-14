ヴァレクストラ　カードケース　財布　新品　フラグメントケース　コインパース

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ヴァレクストラ定価69,300円新品未使用品購入店…ヴァレクストラ梅田阪急直営店舗購入時期…2023年6月下旬付属品…リボン、御福銭、並行輸入品ではなく、国内直営店で購入した正規品です。スリムなフォルムのコインケース。カードフォルダー4枚付き。コバと呼ばれる革の端の部分は、ヴァレクストラ独自の染料”Costa”を手作業で塗り重ねて磨き上げました。サイズ：16.5x8x1cm掲載写真の保存袋や購入証明書はお付けいたしません。カードケース本体とリボン、御福銭のみの出品です。自宅保管をご理解の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。ヴァレクストラ カードケース コインパースフラグメントケース 財布 ブラック 黒バッグ イジィデ 一粒万倍日 天赦日金運 開運 緑 緑財布 風水 大安 お福銭1月6日 3月21日開運日 大開運日 開運財布一粒万倍 一粒万倍日 天赦日 寅の日HERMES財布 プレゼント ギフト グリーン コインケースウォレット ミニウォレット ミニ財布 財布2023年 開運カラー ラッキーカラー 長財布フミオ買い フミオ fumio