NEAT HOUSE ブラック　キャップ　47brand

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商品詳細
未使用品です。暗所で保管しておりました。※綿100％の’47CLEANUPはウォッシュド加工を施しておりますので、一部色が褪せているように見える場合がございますが、品質に問題はありません。(47brand公式サイトからの引用)ブラックsizeフリー後ろにアジャスターが付いているので調節可能です。発送方法:ゆうパケットポストorネコポス(日時指定不可)どちらかご希望ありましたらコメントかメッセージにてお伝え下さい。
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