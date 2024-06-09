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ダンヒル　長財布
商品番号 N60764353197
商品名

ダンヒル　長財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布ダンヒルの長財布です。コインケースが無いタイプです。購入したもののあまり使いませんでした。10数回程度の使用です。状態は革破れなど無く良いかと思います。若干使用感あるほどかと思います。
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