FREAKSウォレットチェーン★JAMHOMEMADEジャムホームメイド財布

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商品詳細
★FREAKSの2連ウォレットチェーンです。繊細なチェーン構成でカッコいいです。JAMHOMEMADE好きの方などにおすすめです。★長さは全長約43cmです。★若干の腐食が見られますが、遠目ではほぼ分からないので問題ないかと思います。お値下げ不可となります。よろしければご検討よろしくお願いいたします(^^)
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http://narcologia.ru/goods/reproduce186955.html
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