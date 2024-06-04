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FREAKSウォレットチェーン★JAMHOMEMADEジャムホームメイド財布
商品番号 M96195836399
商品名

FREAKSウォレットチェーン★JAMHOMEMADEジャムホームメイド財布
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★FREAKSの2連ウォレットチェーンです。繊細なチェーン構成でカッコいいです。JAMHOMEMADE好きの方などにおすすめです。★長さは全長約43cmです。★若干の腐食が見られますが、遠目ではほぼ分からないので問題ないかと思います。お値下げ不可となります。よろしければご検討よろしくお願いいたします(^^)
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