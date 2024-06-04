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新品・未使用　New Era 9FORTY メッツ　snap back
商品番号 S66452257157
商品名

新品・未使用　New Era 9FORTY メッツ　snap back
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆即購入可能です。まとめ買い値引き対応可能です。大人気メッツの希少なカラーのキャップになりますsubwayseries2000刺繍付き✨タグ付き✨配送時はコンパクトにまとめて送らさせて頂きます型崩れを避けたい方や新品をお探しの方ははご遠慮下さい（＋500円で60サイズへの変更も可能です）54.9cm-60.6cmでサイズ調整が可能です。ブラック　メッツ　希少　カラーMLBメジャーNEWERAニューエラvintageヴィンテージ#ニューエラ
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