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【人気モデル】ポールスミス　ジップストローグレイン２　ブラック　折り財布
商品番号 R70903480828
商品名

【人気モデル】ポールスミス　ジップストローグレイン２　ブラック　折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】PaulSmith　ポールスミス【カテゴリ】財布　折り財布　ミニウォレット　二つ折り【サイズ】縦9.5cm　横13cm　マチ3.5cm　※すべて概寸　【素材】レザー　本革【色】ブラック　黒【購入先】大手リユースショップ【アイテム・状態】大人気のジップストローグレイン２・ブラックです。特に気になる傷や汚れもなく、まだまだ気持ちよくお使いいただけると思います。※箱はつきません。ご希望あれば＋300円でお付けします。ご購入前にコメント欄でお知らせください。※素人の採寸・判断ですので若干の誤差はありえます。あくまで中古品ですので自己責任でのご購入よろしくおねがいします。0014a（注）ご満足いただくお取引のために…出品側としては気にならなかった部分も購入者さまとしては気になる、という感覚のズレがありえます。画像や説明がない＝当方としては気にならない部分ですが、USED品なので擦れや傷等もありえます。お受け取り時にチェックする箇所、お使いになるとしたら気にされる箇所、その他何となく気になる部分や状態がないか、ご購入前に今一度お確かめください。コメントいただければ画像追加や状態説明（表現力に限界はありますがw）させていただきます！
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