シルバー950バックル固定式とベルト

シルバー950バックル固定式とベルトのSETです。バックルは金具ともオールシルバー950となり重量感あふれる逸品です。バックルのサイズは約W50mmxL90mmxT2です。ベルトにはサドルの中でも極厚5mm、幅40mmのグレージングベルトサドルレザーです。ベルトの穴は78cm、80.5cm、83cm、85.5cm、88cmに空いています。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。返品等致しかねます。商品画像をよくご覧になり、ご検討ください。即購入OKです。革ベルトベルト皮製品革製品FUNNY（ファニー）ALZUNI（アルズニ）REDMOON（レッドムーン）KC'S（ケーシーズ）REDWING（レッドウイング）革蛸（かわたこ）ichi（イチ）花山（かざん）GANZO（ガンゾ）WhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）Orobianco（オロビアンコ）ILBISONTE（イルビゾン)FARO（ファーロ）MOTO（モト）HERZ（ヘルツ）大峡製鞄（おおばせいほう）FUJITAKA（フジタカ）FLATHEAD（フラットヘッド）黒羽（クロウ）WILDSWANS（ワイルドスワンズ）LASTCROPS（ラストクロップス）NATIVESPIRIT（ネイティブスピリット）ARROW-TRIBE（アロートライブ）アメカジカラー···ブラック



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