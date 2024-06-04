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カステルバジャック ベル 二つ折り財布 094614 ブラック
商品番号 I48973755382
商品名

カステルバジャック ベル 二つ折り財布 094614 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：ベル 二つ折り財布商品コード：094614サイズ：幅10.5cm×高さ9.5cm×マチ3cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：●札入れ(中にカードポケット×2)●ポケット小×2●BOX型小銭入れ●カード段×4●背面　ポケット小商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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