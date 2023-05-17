プラダ サフィアーノ 長財布 ラウンドジップ シルバーメタルロゴ ...

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商品詳細
ブランド名PRADA（プラダ）商品名プラダPRADAラウンドファスナー長財布サフィアーノレザー黒カラー黒系/ブラック素材サフィアーノレザーサイズ約W20×H10×D2.5cm小銭入れ×1札入れ×3カード入れ×12ポケット×3付属品あり
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