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(E92109) 【未使用品】クロコダイル 財布 長財布 ラウンドファスナー
商品番号 G48246231642
商品名

(E92109) 【未使用品】クロコダイル 財布 長財布 ラウンドファスナー
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 10,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(E92109)クロコダイル財布長財布ワニ鰐革黒ラウンドファスナー養殖原皮サイズ幅約19cm高さ約10.5cmマチ約2.5cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいカラーブラックレッド未使用品でとても綺麗ですエナメルのようなツルツルとした感触ではなくサラサラとした感触です画像にてご判断頂きご購入お願い致します
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