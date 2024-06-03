PATRICK NEVADAⅡ WH/BU 42　パトリック　ネバダ　26.5

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商品詳細
パトリック ネバダⅡ商品名NEVADAIIWH/BU品番172012サイズ(EU42JP26.5cm)カラーwhite/blue(ホワイト/ブルー)素材ステアレザーアウトソール:ゴム限定カラーということで購入もサイズ感が合わずに出品致します。数回履きましたが、目立った汚れ等はありません。（写真参照）箱に入れてメルカリ便にて発送致します。
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