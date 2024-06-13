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ナイキ コートビジョンNBA 29cm COURT VISION MID
商品番号 B34456236080
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ナイキ コートビジョンNBA 29cm COURT VISION MID
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,279 円
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商品詳細

値下げ交渉ご遠慮下さい。コメント頂いても対応せず、ブロックさせて頂きます。購入意思のない質問、コメント逃げもブロック致します。即購入OKです。早い者勝ちとなります。サイズ:29cm品番:DM1186-400商品名:NIKECOURTVISIONMIDNBA表示カラー:ゲームロイヤル/ブラック/ホワイトバスケットボールの75周年を称えるデザイン。レトロな定番バスケットボールスタイルを大事にしながら、現代のゲームのスピード感も取り入れたいプレーヤーにぴったりのシューズ。テクスチャード加工のアッパーとステッチを施したオーバーレイは、クラシックなバスケットボールのフックショットスタイルをイメージしたデザイン。抜群に心地よいミッドカットの履き口は、すっきりとしたスタイルと快適な履き心地を実現。仕上げとして、お気に入りのチームを称えるカラーを採用。メインカラー···ブルー
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