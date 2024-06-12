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adidas TERREX HYPERBLUE MID R.R 26cm
商品番号 M75553167062
商品名

adidas TERREX HYPERBLUE MID R.R 26cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidas　TERREXHYPERBLUEMID　R.Rアディダス　テレックスハイパーブルーミッド　RAIN.RDYサイズ　26cm(US8、UK7.5)カラー　ベージュトーン／メサ／コアブラック【アッパー】合成繊維/天然皮革　【ソール】ゴム底二度ほど着用しました。本体に傷は見当たりません。その他は写真でご確認下さい。サイズ合う方宜しくお願い致します。メインカラー···ベージュモデル/シリーズ···その他
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