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美品 CHANEL シルク100％ ネクタイ CCロゴ ストライプ柄
商品番号 R57680079518
商品名

美品 CHANEL シルク100％ ネクタイ CCロゴ ストライプ柄
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#kimonoのファッションはこちら--------------------------------------------BNC14/46--------------------------------------------－商品詳細－商品【ブランド】　　CHANEL【商品】　　　　ネクタイ--------------------------------------------サイズ(約)【大剣幅】　　　8cm【小剣幅】　　　4cm【全長】　　　　146cm--------------------------------------------状態こちらの商品は中古品です。ほつれ、シミ、破れ虫食いなどの傷や汚れはありません。全体的に綺麗な状態です。目立った使用感もありませんので、個人の主観ではありますが美品として出品いたします。その他細かな詳細は画像参照でお願いします。扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。--------------------------------------------品CHANELシルク100％ネクタイCCロゴストライプ柄ネイビーボルドーハイブランドシャネル柄・デザイン...ストライプ
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