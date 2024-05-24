泥仏　東大寺長老　清水公照　台座付　仏像　置物

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東大寺第207世、第208世別当、華厳宗管長、東大寺長老等の要職を務められた、清水公照の泥仏です。亡父の蒐集品で自宅で飾っておりました。長期保管品の為、経年変化により汚れ等が見られますが目立つようなキズは見当たりません。画像をよくご確認下さい。とはいえ素人判断ではわからない見落としがあるかもしれませんので、神経質な方はご購入をお控えください。尚、共箱はありません。【サイズ】泥仏：幅約9ｃｍ ｘ奥行 約8.5ｃｍ ｘ高さ 約11.5ｃｍ台座：幅8ｃｍ ｘ奥行 8ｃｍ ｘ高さ 9ｃｍ