入手困難✨ ドリスヴァンノッテン 半袖 カットソー シャツ 総柄 グリーン系

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✨ブランド名 ドリスヴァンノッテン DRIESVANNOTEN半袖シャツ半袖カットソー総柄ライトアウター大きいサイズアロハシャツメンズ✨カラー グリーン系緑色系✨素材コットン100%✨サイズ(48=L相当) 着丈 約73.5cm 肩幅 約48cm 身幅 約55cm 袖丈 約23cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品なし✨状態 気になる点もなくまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecookumtm0