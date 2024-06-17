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入手困難✨ ドリスヴァンノッテン 半袖 カットソー シャツ 総柄 グリーン系
商品番号 A86704357040
商品名

入手困難✨ ドリスヴァンノッテン 半袖 カットソー シャツ 総柄 グリーン系
ブランド名 ドリスヴァンノッテン
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ブランド名　ドリスヴァンノッテン　　　　　　　　　DRIESVANNOTEN半袖シャツ半袖カットソー総柄ライトアウター大きいサイズアロハシャツメンズ✨カラー　　　　グリーン系緑色系✨素材コットン100%✨サイズ(48=L相当)　着丈　　　　　約73.5cm　肩幅　　　　　約48cm　身幅　　　　　約55cm　袖丈　　　　　約23cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品なし✨状態　　　　気になる点もなくまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecookumtm0
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