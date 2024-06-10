新品未使用 White house cox ホワイトハウスコック 二つ折り財布 ...

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商品詳細
商品名新品未使用WHITEHOUSECOXCOINWALLETホワイトハウスコックス二つ折りウォレット財布■ブランド説明ホワイトハウスコックスwhitehousecoxは、イギリスで創業した老舗革製品ブランドです。高品質で洗練されたデザインのベルトや鞄、財布などのレザーグッズで有名でラルフローレンがベルトの製作を依頼し販売したことにより、世界中に名が知れ渡りました。2022年12月末日をもって事業の停止を発表。今後、希少性の高いブランドになるかもしれません。■商品詳細コインケース付き2つ折り財布。コンパクトながら、コインやカード、必要最低限の収納を可能にしたデザインは、歴代ベストセラーモデルです。■ブランド：WhitehouseCoxホワイトハウスコックス■品番：BRIDLELEATHERCOLLECTIONS7532COINWALLET■カラー：ブラウン■カテゴリ：メンズ男性レディース女性男女兼用ユニセックス2つ折り財布フラップコンパクトウォレット■仕様：開閉オープン内側：札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×4
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