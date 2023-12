Foo fighters ヴィンテージ　Tシャツ　one by one

2003年のフーファイターズのツアーTシャツです。愛知県の古着屋で購入しました。裾が切りっぱなしになっています。古着のため、シミ等が多数見受けられます。実寸(多少の誤差あり)着丈 62身幅 52.5肩幅 53お気軽にコメントください。バンドTシャツ ロックTシャツ



