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人間国宝　三代目山田常山　酒盃
商品番号 H91373004910
商品名

人間国宝　三代目山田常山　酒盃
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

朱泥の酒盃です。使用する機会がないので出品します。直径約5cm高さ約5cm種類···酒器
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