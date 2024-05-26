7C222/シャネル/ネクタイ/2本セット/ココマーク/チェーン柄/黒

ご覧頂きありがとうございます^_^こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。★商品詳細★【CHANEL/シャネル】シャネルのネクタイの2本セットです(*'▽')ファッションのワンポイントにおすすめ☆彡お仕事からプライベートでご使用可能です(⌒∇⌒)▼サイズ〈黒〉全長約140㎝マチ幅約4.3㎝～約9.4㎝〈青〉全長約144㎝マチ幅約4.3㎝～約9.7㎝※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。▼仕様外観〈黒〉シルク100％〈青〉シルク100％▼シリアル-▼付属品-▼状態外観〈黒〉USED品のため、微細な擦れや小傷、汚れ、少々の糸ほつれなどはございますが、その他目立ったダメージはなくまだまだ末永くご使用して頂ける状態です♪〈青〉USED品のため、微細な擦れや小傷、汚れ、少々の糸ほつれなどはございますが、その他目立ったダメージはなくまだまだ末永くご使用して頂ける状態です♪▼備考目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。#ネクタイ#CHANEL#ストライプ#ロゴ#ブルー#青#ブラック#黒#レッド#赤#ココマーク#チェーン#チェーン柄



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