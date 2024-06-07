NEW ERA × GIANTS × GOD SELECTION XXX 新品

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商品詳細
ゴッドセレクショントリプルエックスGODSELECTIONXXXYOMIURIGIANTS×NEWERA×GODSELECTIONXXXNEWERA×GIANTS×GODSELECTIONXXXニューエラ・読売ジャイアンツ・ゴッドセレクショントリプルネーム59FIFTYCOLOR：BLACKサイズ:73/8新品未使用保存袋付きメルカリ便での発送になります。
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