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NEW ERA × GIANTS × GOD SELECTION XXX 新品
商品番号 G67885449083
商品名

NEW ERA × GIANTS × GOD SELECTION XXX 新品
ブランド名 ゴッドセレクショントリプルエックス
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴッドセレクショントリプルエックスGODSELECTIONXXXYOMIURIGIANTS×NEWERA×GODSELECTIONXXXNEWERA×GIANTS×GODSELECTIONXXXニューエラ・読売ジャイアンツ・ゴッドセレクショントリプルネーム59FIFTYCOLOR：BLACKサイズ:73/8新品未使用保存袋付きメルカリ便での発送になります。
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