【新品】カシミヤ 100% マフラー ストール 大判 グレー

極上のカシミア100%マフラーになります。美しい光沢の上質なカシミヤを100％使った大判ストールです。とても柔らかで気持ちの良い肌触りが癖になります。普段のコーディネートに1枚プラスするだけで、華やかに大判サイズでストールはもちろん、マフラーとして、ひざ掛けとしてもお使いいただけますので、年中大活躍する一品になります。他のお色も出品しているので、よろしければご覧ください。また、カシミヤ以外にもシルクも出品しています。マフラー、ストールは#かおるストールでご覧いただけます。【商品詳細】カシミア大判ストール【商品状態】新品未使用【カラー】グレー【サイズ】約190cm×70cm多少の誤差は予めご了承下さい。繊細な素材の為、多少のホツレや織傷、糸引き、若干の汚れがある場合がございます。#かおるストール#リバーシブル#ユニセックス#メンズ#レディース#カシミア#カシミヤ#ストール#マフラー#パシュミナ#スヌード#ショール



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