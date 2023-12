ナイキ エアフォース1 ハイ BY YOU 26.5センチ

ナイキのエアフォース1ハイBYYOUです。数回使用しましたが目立った傷・汚れ等はありません。(クリーニング済みです)ヒール部品にENDと刺繍が入っています。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。サイズは26.5センチです。箱・その他付属品はございません。モデル/シリーズ···AIRFORCEモデル/商品名···AIRFORCE1Hi#NIKE#ナイキ#エアフォース1#AirForce1#ナイキエアフォース1#エアフォースワン#エアフォース1ロー#DUNK#ダンク#ナイキダンク#ダンクロー#ダンクハイ#エアマックス#エアマックス95#エアジョーダン#エアジョーダン1#airjordan#ジョーダン#ジョーダン1#モアテン#エアシップ#ヴェイパーマックス#コルテッツ#ナイキスニーカー#スニーカーナイキ#シュプリーム#supreme#メンズスニーカー#スニーカーメンズ#ローカット#ユニセックス#アメカジ#ストリートファッション#古着



