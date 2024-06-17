TENDERLOIN テンダーロイン　キャップ　コーデュロイ

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商品詳細
TENDERLOINのキャップとなります。着用する機会が無い為出品させて頂きます。2枚目の通り後ろのベルトでサイズ調整可能です。状態としてはほとんど着用してないので傷や汚れなどは見受けられません。
http://narcologia.ru/goods/peroration422515.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic475512.html
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