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TENDERLOIN テンダーロイン　キャップ　コーデュロイ
商品番号 D76983526170
商品名

TENDERLOIN テンダーロイン　キャップ　コーデュロイ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TENDERLOINのキャップとなります。着用する機会が無い為出品させて頂きます。2枚目の通り後ろのベルトでサイズ調整可能です。状態としてはほとんど着用してないので傷や汚れなどは見受けられません。
http://narcologia.ru/goods/peroration422515.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic475512.html
http://narcologia.ru/goods/conception859957.html
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